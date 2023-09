Il Teatro di Colle diventa multisala da 869 posti, investimento da 790mila euro

Taglio del nastro per la nuova sala cinema del Teatro del Popolo. Il 21 settembre alle ore 18.30 aprirà nuovamente le sue porte con la prima proiezione che avverrà lo stesso giorno alle ore 21. Realizzata negli spazi della Casa del Popolo adiacenti al Teatro grazie ad un investimento complessivo di 790.000 euro - 430.000 euro da parte della Regione Toscana e 360.000 euro da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa - la nuova sala ha 79 posti e 2 posti per diversamente abili, e potrà funzionare, oltre che per il cinema, per presentazioni e conferenze.

“La nuova sala cinema – sottolinea l’assessore alla cultura Cristiano Bianchi - apre una nuova fase di sviluppo del Teatro del Popolo che, diventando multisala, acquisisce una flessibilità che ci consente di rilanciare al contempo sia il cinema che la programmazione di spettacoli di arti performative, dal teatro alla musica alla danza, nonché conferenze ed eventi. Il cinema ha attraversato e sta attraversando un periodo difficile, anche a causa del periodo della pandemia che ha disabituato le persone a frequentare le sale in favore delle piattaforme home, e crediamo che sia dovere delle pubbliche amministrazioni investire su un suo rilancio, a favore della crescita culturale della comunità che avviene proprio attraverso l’incontro e la frequentazione degli spazi pubblici. Crediamo che investire oggi in una nuova sala cinema, e su un nuovo tipo di programmazione cinematografica, sia un gesto di coraggio dovuto, e quantomai necessario. L’esperienza della rassegna Giovedì da Leoni, che abbiamo portato avanti negli ultimi anni come banco di prova di un nuovo tipo di frequentazione del cinema e cui abbiamo deciso di affidare adesso il lancio della nuova sala, è stata di grande successo e pertanto confidiamo che, anche grazie a questo tipo di innovazione, sia possibile impostare una nuova fase del cinema a Colle. Quanto alla diversa programmazione che si renderà possibile nella Sala Teatro, il banco di prova è stata la rassegna estiva Colle, che spettacolo! recentemente conclusa, che con 13 spettacoli molto diversi tra loro ha animato l’estate colligiana con grande successo di pubblico, e che rappresenta un buon esempio di quello che contiamo di poter fare anche all’interno del Teatro, ovviamente in parallelo con la nostra Stagione Teatrale, che dopo la pandemia è tornata ad essere il punto di riferimento per tutta la Valdelsa e l’area Senese”.

Il Teatro del Popolo diventa dunque ufficialmente un Multisala: la Sala Cinema assorbirà buona parte delle proiezioni mentre la Sala Teatro, con i suoi 788 posti, oltre a 4 posti per diversamente abili, ospiterà le pellicole di maggiore richiamo. Inoltre, in questo modo la Sala teatro, una delle più grandi della provincia, si renderà disponibile per una programmazione di musica e teatro più vasta e più adatta alla sua dimensione. La Sala Cinema inizierà la sua attività con una edizione speciale della rassegna “Giovedì da Leoni” che, partendo proprio dal giorno dell’inaugurazione 21 settembre, accompagnerà per il lancio della nuova sala e per sei giovedì, fino all’inizio della programmazione cinematografica stabile, previsto entro fine anno.

“Con l’inaugurazione della nuova sala al Teatro del Popolo – aggiunge Francesco Corsi della cooperativa Kiné - ricomincia anche la rassegna cinematografica Giovedì da Leoni. Ogni giovedì, a partire dal 21 settembre fino a fine ottobre, la nuova sala ospiterà una proiezione evento. In occasione dell’inaugurazione, apriremo la rassegna con un evento speciale: la sonorizzazione live con musica elettronica di filmati amatoriali colligiani che raccontano, attraverso sguardi inediti e originali, la vita della città negli ultimi 70 anni. La rassegna spazierà poi tra cult del cinema, film d’autore, documentari pluripremiati e nuovi talenti, per un viaggio inaspettato e coinvolgente nel mondo del cinema di oggi e del passato. Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno il Giovedì da Leoni si propone di superare la semplice fruizione passiva dei film, impegnandosi a coinvolgere attivamente il pubblico e la comunità locale. Il 28 settembre, il 5 e il 12 ottobre, alle ore 19:00, prima della proiezione, si terrà un percorso partecipativo che invita cittadine e cittadini a immaginare nuovi orizzonti di utilizzo della sala, stimolando una visione del cinema come spazio collettivo e cittadino.”

All’evento di inaugurazione interverranno il Sindaco Alessandro Donati, il progettista della nuova Sala Architetto Paolo Mori dello Studio CMT Architetti, Mario Lorini Presidente di ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e lo studio Kinè, organizzatore della rassegna Giovedì da Leoni.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa