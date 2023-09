The Radio Dreamers di Paolo Lunghi si presenta a Montecitorio

Un omaggio al mondo della radio e a quella stagione, meravigliosa e decisamente rocambolesca, che a partire dagli anni '70 ha portato in tutto il mondo all'inarrestabile exploit delle emittenti commerciali come fenomeno di costume prima ancora che imprenditoriale.

"The Radio Dreamers - Storie e personaggi straordinari della radio", è il libro di Paolo Lunghi che apre idealmente le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita delle prime radio libere, che in Italia ricorre nel 2025.

L'autore empolese presenterà il libro martedì 19 settembre alle 12 nella Sala stampa della Camera dei Deputati di piazza Montecitorio a Roma. Interverranno l'europarlamentare Susanna Ceccardi, Giulia Teri, Zap Mangusta e l'autore. Porgeranno i saluti i parlamentari Andrea Barabotti ed Elena Maccanti. Modera Claudio Micalizio.