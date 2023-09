Torna a Vinci la Giornata dello Sport. La 19esima edizione dell'evento, organizzato dall'amministrazione comunale e patrocinato dalla Regione Toscana, si terrà domenica 17 settembre dalle 14 alle 19 lungo Viale Togliatti, a Spicchio – Sovigliana e vedrà la partecipazione di 23 associazioni sportive.

Le associazioni di Vinci e di molti comuni del Circondario empolese Valdelsa avranno a disposizione spazi dedicati per promuovere le diverse discipline, anche quelle meno diffuse e praticate, con dimostrazioni da parte degli atleti, mentre bambini e ragazzi potranno provare gratuitamente i vari sport, come ciclismo, calcio, scherma, basket, ginnastica artistica, arti marziali, danza, skate, tennis, padel, triathlon, scherma e altro, oppure informarsi su come iscriversi direttamente presso gli stand delle associazioni partecipanti.

“La manifestazione – commenta l'assessore allo Sport del comune di Vinci Vittorio Vignozzi – è ormai un appuntamento 'classico' per il nostro comune e siamo contenti di organizzarla anche quest'anno. Se pensiamo al fatto che per un paio di anni abbiamo dovuto rinunciare a causa del Covid è da oltre 20 anni che si svolge la giornata dello sport: per noi è un orgoglio e anche per i cittadini, che vengono sempre numerosi. E' una festa molto sentita, sia dagli adulti che dai bambini: si possono imparare nuovi sport, ci sono sempre avventure divertenti da fare. Il rapporto con lo sport è importante per la salute, ma anche a livello psicologico, perché permette di scaricare lo stress quotidiano e avere uno stile di vita più sano”.

All'iniziativa saranno presenti anche le associazioni Vab antincendi boschivi, con il servizio antincendio e con la propria unità cinofila per la ricerca e il soccorso dei dispersi, e Fratres Vinci donatori di sangue.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa