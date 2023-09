Trofeo Riccardo Neri, le classifiche della gara podistica

La partecipazione di molte società di stletica ma anche di appassionati di passeggiate all’aria aperta ha confermato il successo del 15° Trofeo Riccardo Neri, un appuntamento annuale per ricordare il giovane calciatore della Juventus Riccardo Neri, insieme all’amico Alessio.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato Uisp Empoli Valdelsa, all’ Atletica I’Giglio di Castelfiorentino per i preziosi consigli all’organizzazione, al Circolo Arci Casenuove, alla Palestra Oasi di Certaldo, ai Carabinieri di Gambassi Terme, alla Prociv di Castelfiorentino e di Gambassi Terme, al Medico ed alla Misericordia di Gambassi Terme per la messa in sicurezza dell’evento, al Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti per la disponibilità ad ufficializzare come ogni anno le Premiazioni della Gara.

Grazie anche agli sponsor ed a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento con molti premi ed un ricco buffet finale.

Arrivederci alla prossima edizione correndo o passeggiando con Riccardo e Alessio nel cuore per sostenere i progetti di solidarietà dell’associazione Neri-Ferramosca in aiuto a bambini malati.

LE CLASSIFICHE

ASSOLUTI MASCHILE

1- Agnorelli Francesco Pol. I'Giglio ASD

2- Gamenoni Simone ASD G.P. La Stanca

3- De Filippi Salvatore Toscana Atletica Empoli

ASSOLUTI FEMMINILE

1- Mantelli Martina Toscana Atletica Empoli

2- Morelli Elisa ASD Podistica Empolese

3- Vannini Stefania Toscana Atletica Empoli

VETERANI MASCHILE

1- Fantoni Lorenzo Montelupo Ranners

2- Rossi Daniele ASD Orecchiella Garfagnana

3- Trentanovi Leonardo GP Parco Alpi Apuane

VETERANI FEMMINILE

1- Menini Benedetta GS Valdelsa Runners

2- Carovani Alessandra GS Le Panche Castelquarto

3- Calzoni Simona Il Gregge Ribelle

ARGENTO MASCHILE

1- Tofanelli Alberto Toscana Atletica Empoli

2- Sisi Aurelio

3- Spinelli Carlo GS Valdelsa Runners

ARGENTO FEMMINILE

1- Bigazzi Antonella Pol. I' Giglio ASD

2- Mazzuoli Antonella Il Gregge Ribelle

3- Vannini Vanna Pol. I'Giglio ASD

ORO MASCHILE

1- Aniello Moreno ASD Sempre Di Corsa TEAM

2- Santangelo Santi ASD Il Gregge Ribelle

ORO FEMMINILE

1- Santini Sonia ASD GS Pieve a Ripoli

SOCIETA' CON MAGGIOR ISCRITTI

1- ASD Polisportiva I'Giglio

2- ASD Podistica Empolese

3- GS Valdelsa Runners