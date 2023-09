Trovata busta di cocaina da mille euro a Pisa

Ieri sera verso le 20 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha rinvenuto, in zona Golena nei pressi del fiume Arno, un involucro contenente ben 30 grammi di eroina ancora da suddividere in dosi. I poliziotti sospettavano che in quella zona, al calare del sole ci fossero traffici sospetti, pertanto hanno fatto un giro di controllo e scovato tra i cespugli l' involucro sospetto. Il contenuto è stato portato nei laboratori della Polizia scientifica, dove i reagenti hanno riscontrato trattarsi di eroina con un elevato grado di purezza. Lo stupefacente è stato sequestrato l momento a carico di ignoti, in attesa di individuare i pusher che lo avevano nascosto. Al dettaglio e opportunamente tagliata, l' eroina avrebbe fruttato circa 1.000 euro