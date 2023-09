Vasto incendio in una pineta vicino a Vaiano

Un vasto incendio boschivo è in corso dalle 11 di oggi, giovedì 14 settembre, in località Schignano, vicino Vaiano, in provincia di Prato. Le fiamme interessano una pineta attraversata da alcune linee di alta tensione che rendono difficili gli sganci dei due elicotteri inviati dalla Sala operativa regionale.

A terra operano 10 squadre di operai forestali e di volontariato Antincendio boschivo sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni. È in corso di valutazione l'invio di ulteriore supporto aereo e di squadre da fuori provincia.