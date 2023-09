Villaggio dello Sport al Calasanzio di Empoli, evento aperto alle famiglie

Sabato 16 e domenica 17 settembre ritorna il "Villaggio dello Sport" al Centro Sportivo dell’ACSD Calasanzio in via Carrucci 13 a Empoli. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI Toscana), la Fondazione Calasanzio ONLUS, l’Oratorio Calasanzio “Spazio Giovani” e con il patrocinio della Regione Toscana, dell’ANCI Toscana e del CONI.

Dalle 10 alle 18 saranno benvenuti tutti i bambini e i ragazzi che desiderano partecipare e divertirsi giocando con i gonfiabili e provando tutte le attività culturali (teatro, pianoforte canto e chitarra) e sportive (scherma, calcio a 5 U14 e U11, minibasket, pallavolo, tennis, danza classica e moderna, zumba, dodge ball) offerte dalla ACSD Calasanzio per la stagione 2023/2024.

Mentre i bambini e i ragazzi si divertono, i genitori potranno conoscere i maestri e gli istruttori che poi guideranno i loro figli nelle attività durante l’anno. Sarà anche possibile ricevere tutte le informazioni riguardanti i costi dei corsi e le modalità di iscrizione.

Alla festa saranno presenti anche le altre associazioni che gravitano attorno all’Istituto Calasanzio come il Setem-T (Servizio per il terzo Mondo – Toscana), l’associazione degli Ex Alunni, il gruppo Scout AGESCI Empoli 1 e altre ancora. Un’ottima occasione per far divertire i più piccoli ed entrare in contatto con una realtà sana e protetta. La partecipazione è gratuita.