Aggredì sanitari e minacciò carabinieri all'ospedale di Livorno, foglio di via

Foglio di via per un 55enne fiorentino che aveva aggredito i sanitari e minacciato i carabinieri all'ospedale di Livorno. L'uomo era stato scoperto in stato di alterazione alcolica e ai tempi era stato denunciato dai carabinieri del Norm di Livonro per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. E' stata accolta dal giudice la proposta del foglio di via obbligatorio, considerando che c'erano a suo carico altre condotte violente e oltraggiose, eventi legati a lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Il foglio di via è valido per 3 anni.