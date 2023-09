Cinema d'Estate, il biglietto ridotto e i grandi film portano 3mila spettatori a Certaldo

La rassegna "Cinema d'Estate", che si è tenuta nei mesi scorsi nell'incantevole cornice dell'arena di Palazzo Pretorio, ha concluso la sua edizione 2023 con un trionfale successo. L'evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 3mila spettatori che hanno affollato l'arena durante le proiezioni, un incremento del 40% rispetto all'anno precedente.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Certaldo in collaborazione con Cinema Teatro Multisala Boccaccio e la società Grandeschermo, ha proposto film per tutti i gusti e tutte le età: grandi opere d'autore, prime visioni e successi al box office, dando ampio spazio a famiglie e ragazzi. L'atmosfera unica dell'arena di Palazzo Pretorio, con il suo suggestivo scenario all'aperto, ha reso le proiezioni un'esperienza unica per i presenti.

"La rassegna quest'anno è iniziata più tardi e ha comunque riscosso un enorme successo - commenta Mario Lorini, gestore della società Grandeschermo -. Questo luogo aggiunge ai film una potenza particolare e abbiamo messo in piedi un'offerta varia, pensata per raggiungere il maggior numero possibile di pubblico. Merito anche delle iniziative a cui abbiamo aderito come 'Cinema Revolution', valida fino a sabato 16 settembre, con il biglietto a 3,50€ su tutti i film italiani ed europei. Domenica riapre il Multisala Boccaccio e lo fa con un'altra promozione, 'Cinema in festa', valida fino al 21 settembre con prezzi d'ingresso a 3,50€ per tutti i film (non solo italiani ed europei)".

“Il successo della rassegna di cinema all’aperto non sarebbe stato possibile senza il sostegno appassionato del nostro pubblico e il lavoro instancabile degli organizzatori che voglio ringraziare per questo straordinario successo – conclude il sindaco Giacomo Cucini -. L'entusiasmo dimostrato dal pubblico è la testimonianza dell'importanza della cultura cinematografica nella nostra comunità e ci spinge a continuare ad andare avanti in questa direzione con maggiore determinazione”.

Per i biglietti della programmazione al Multisala Boccaccio è possibile consultare il sito www.multisalaboccaccio.it. Info: 0571 664778 - info@multisalaboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa