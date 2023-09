Cosa fare a Empoli nel weekend 16-17 settembre

Eventi per tutti i gusti: dall’arte in mostra, allo shopping, all’enogastronomia, alla qualità di prodotti agricoli. Sono ancora molte le iniziative da vivere in città

ECCO DOVE - Nel fine settimana si parte con ‘Campagna in festa’ dal 16 al 17 settembre 2023, al parco di Serravalle: una due giorni con mercato di prodotti agricoli tipici dell’Empolese Valdelsa, street food e musica. Da Serravalle un balzo in piazza Matteotti col ‘Mercato su’ giardini’, domenica 17 settembre, dalle 8 alle 20, per uno shopping di qualità. Prosegue fino al 24 settembre, invece, la Sagra dell’anatra muta a Marcignana: ogni venerdì, sabato e domenica cena con specialità locali a base di anatra, al circolo Arci (informazioni allo 0571 581071) e, fino al 30 settembre negli stessi giorni, si balla il liscio con serate danzanti all’aria aperta.

L’arte in mostra dal 16 al 30 settembre al palazzo Ghibellino per i 70 anni di Beppe Calvetti: un artigiano artista, falegname, ebanista, costruttore di strumenti musicali, pittore. Un eclettico empolese che ha vissuto la storia dell’artigianato empolese e che vuole festeggiarla in un catalogo di opere e ricordi. Giorno di chiusura il lunedì. Tutte le informazioni sul sito www.circoloartifigurative.it.

Tutti i dettagli sul programma degli eventi ancora in corso, sono disponibili sulla guida completa a questo link: http://bitly.ws/IEi8

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa