"Cultura nelle scuole e biglietto sospeso per i musei": la proposta di Empoli in Azione

Empoli in Azione propone all'amministrazione comunale, nello specifico al sindaco Brenda Barnini e all'assessore alla cultura Giulia Terreni, alcune iniziative per incentivare la cultura e la solidarietà nella nostra comunità.

La prima proposta è quella di aderire al Progetto, portato avanti sin dal 2018 dal Museo Novecento di Firenze, denominato Outdoor, iniziativa fortemente voluta dal direttore Sergio Risaliti, che ha visto alcuni quadri ed opere delle collezioni presenti nel museo uscire dalla loro sede naturale per migrare verso scuole e carceri.

"Suggeriamo, e riteniamo necessario, che questo progetto venga esteso oltre gli Istituti Scolastici, interessando anche altri soggetti considerati “fragili” quali anziani presenti nelle nostre RSA, migranti, donne e bambini ospiti dei centri antiviolenza, perché pensiamo che la cultura, la bellezza, la conoscenza, possano essere di aiuto a persone vittime di violenza e di solitudine", commenta il partito politico, suggerendo di coinvolgere in questo progetto anche il mondo lavorativo in aziende o fabbriche con spazi dedicati alla cultura.

La seconda proposta è quella del cosiddetto “biglietto sospeso” per consentire di frequentare eventi culturali a coloro che per motivi economici non possono permetterselo.

"L’idea sarebbe quella di creare tramite l’Assessorato alla Cultura un “tesoretto”, grazie ad elargizioni di cittadini, associazioni ed aziende, che permetta di poter avere biglietti gratuiti per poter visitare mostre, musei, spettacoli teatrali o concerti da mettere a disposizione dei più bisognosi. Questo tipo d’iniziativa è già stata sperimentata con successo in diversi comuni quali Parma, Bergamo, Napoli, riscuotendo un buon successo".

La terza proposta riguarda il Premio letterario Luigi Russo-Pozzale, da presentare anche nei luoghi già elencati: scuole, aziende, carceri, ecc.