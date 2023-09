Downburst 2014, a Stabbia una stazione meteo per l'anniversario del tragico evento

Sono trascorsi ormai 9 anni da quel tragico 19 settembre 2014, quando un violento downburst colpì il territorio di Cerreto Guidi, in particolare le frazioni di Lazzeretto e Stabbia.

Negli anni successivi quella data è stata sempre ricordata coincidendo con la Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni e quindi con un momento di riflessione sulle emergenze.

Stavolta, in occasione del triste anniversario, verrà inaugurata al Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia una stazione meteo donata da Ecowitt WittBoy, produttore di questi oggetti tecnologici.

L’iniziativa è prevista martedì 19 settembre alle ore 18,30 aperta dai saluti del sindaco Simona Rossetti e dell’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli. Interverrà per illustrare le caratteristiche della stazione che il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia ha dato la disponibilità ad ospitare, il meteorologo Gordon Baldacci.

La stazione contiene un sensore di pioggia tattile, un sensore di luce e UV, indicatore LED, pannello solare, anemometro ultrasonico, un sensore di temperatura e di umidità schermati. E’inoltre in grado di rilevare la temperatura e l'umidità esterne, la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni e la luce UV.

Si connette a varie reti di monitoraggio come WeatherCloud e altri siti web personalizzati. La stazione permette inoltre di visualizzare, salvare, analizzare, condividere e confrontare i dati, avendo accesso libero e gratuito ad ogni parametro.

La stazione, collocata rispettando i parametri richiesti per la validazione dei dati, va a porsi in un contesto che tende al monitoraggio sempre più capillare del territorio, permettendo di avere maggiori elementi in fase previsionale.

All’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, saranno presenti le associazioni di volontariato e di protezione civile.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa