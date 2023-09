Fucecchio esempio di solidarietà: donano la coppa al compagno che ha appena perso il papà

Un bel gesto in un momento difficile. I bambini dell'Ac Giovani Fucecchio danno l'esempio sul campo da gioco. I piccoli fucecchiesi, classe 2011, hanno deciso di donare la coppa appena vinta, l'hanno consegnata tra le mani del loro portiere. Il bambino, infatti, era sceso in campo nonostante un grave lutto in famiglia e i compagni hanno scelto di rendergli omaggio con un gesto che viene dritto dal cuore.

È successo a Massarosa, durante uno dei primi tornei con cui riparte la stagione calcistica dei ragazzini. Il Fucecchio ha vinto la coppa per il terzo posto e, quando il trofeo è finito in mano ai ragazzini, la scelta è andata subito verso il portiere. Aveva perso da poco il padre, aveva giocato comunque, si era dimostrato un portiere affidabile e un ottimo amico: ecco dunque che la coppa è andata a lui.

"Si sono scaldati i nostri cuori. Una coppa che racchiude tutto quello che a volte a parole un ragazzino di dodici anni non sa esprimere. Hanno vinto affiatamento e amicizia" dicono da Fucecchio. Un gesto così non si dimentica.