Gazebo di FdI in piazza Montanelli a Fucecchio

"Sarà un'occasione per mostrare ai cittadini il lavoro, i risultati e le prospettive future a nove mesi dall'insediamento del Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni." - dichiara il coord. comunale FDI Vittorio Picchianti - "In tanti avevano scommesso sul fallimento di questo Esecutivo, ed invece i dati economici, quelli sul lavoro e sulla crescita hanno smentito tutti gli avversari, dimostrando come questo Governo - nonostante la difficile situazione ereditata dai precedenti esecutivi - sia all'altezza delle sfide che affronta, riportando una grande credibilità anche a livello internazionale. Con questo gazebo continuiamo e intensifichiamo la campagna di incontro e ascolto che ci porterà alle elezioni amministrative del prossimo anno. Abbiamo dato prova di poter essere alternativa di buona amministrazione in tante città toscane guidate per decenni dalla sinistra; proponiamo questo modello virtuoso anche per Fucecchio restando sempre aperti al confronto con tutte quelle realtà civiche e politiche che vogliono essere alternativa per questo territorio". Saremo pronti a dare ai cittadini tutte le risposte che si meritano soprattutto in seguito alle dichiarazioni dei sindaci dell'Empolese-Valdelsa che, non riuscendo a far fede alle promesse elettorali di inizio mandato, pensano di poter recuperare un pò di consenso scaricando tutte le responsabilità sul governo centrale.