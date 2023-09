Riparte senza scossoni la scuola a Vinci, dal 25 attivi mensa e scuolabus

Emozione e curiosità per tanti bambini e ragazzi di Vinci al suono della prima campanella dell’anno scolastico.

"Auguro a tutti i ragazzi - dice l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini - un anno pieno di scoperte interessanti, di arricchimento di ciò che già sapete ma soprattutto di tanta curiosità perché è il motore del sapere. E un grande augurio ai docenti: il vostro lavoro è prezioso, perché forma i nuovi cittadini. Alle famiglie l'invito è stare a fianco dei loro figli, rispettando le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni".

Da oggi a Vinci riprende il servizio di scuolabus e mensa scolastica, con modalità differenti, a seconda degli istituti. Dal 25 settembre poi il trasporto scolastico tornerà a regime, sia per l’andata che per il ritorno: riprenderà anche il servizio di refezione scolastica.

Per quanto riguarda i giorni che vanno fino al 25 settembre le scuole dell'infanzia dell’Arcobaleno, Barca a Vela e Stacciaburatta avranno il servizio garantito per andata e ritorno fino al 22 settembre, con uscita alle 11.30 per chi prende lo scuolabus. Per le scuole secondarie di primo grado di Vinci e Sovigliana il trasporto scolastico è attivo per l'andata (sempre fino al 22 novembre). Per le scuole primarie Sibilla Aleramo e Galileo Galilei gli scuolabus circoleranno sia all'andata che al ritorno. È bene ricordare che per tutte le classi, di ogni istituto scolastico, con ingresso posticipato non è previsto il servizio di trasporto.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa