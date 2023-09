Irregolari in Italia, tre persone verso l'espulsione a Pisa

Tre irregolari in Italia sono stati fermati dalla polizia durante un servizio avvenuto ieri assieme a polizia municipale e carabinieri. Si tratta di un 20enne e un 33enne tunisini, con precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, oltre a un 26enne algerino, denunciato per ricettazione con uno smartphone non suo. Dopo il trasferimento in questura per le pratiche per l'espulsione, i tunisini sono stati portati poi al Cpr di Bari Palese per il definitivo accompagnamento in Tunisia con divieto di reingresso. L'algerino ha ricevuto il decreto di espulsione dall'Italia, se non lo farà entro 7 giorni sarà denunciato.