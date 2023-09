Lavori alle scuole di Vinci, FdI attacca l'amministrazione: "Troppo lenti"

"A Vinci si è perso ogni buon gusto. Soprattutto quello di tacere. Vengono valutati come importanti risultati, e quasi come il modello di efficienza, lavori di ristrutturazione nelle scuole che avrebbero dovuto essere compiuti molto tempo prima".

Replicano in questo modo Alessandro Scipioni, capogruppo dell'opposizione in comune ed esponente di Fratelli d'Italia, ed Andrea Parri, responsabile di Forza Italia a Vinci, in merito a quanto asserito dall'amministrazione comunale riguardo i lavori nelle scuole del paese.

"Dopo il patetico balletto dei centri estivi di quest'estate, che ha costretto la amministrazione verrà ripiegare urgentemente dopo lunghe e inutili giustificazioni su un improvvisata soluzione alternativa, certamente si è stati costretti a intervenire. E sicuramente come consiglieri comunali. Siamo contenti del fatto che i ragazzi si trovano finalmente in scuole e aule dignitose. Questo non cancella il fatto che i ragazzi sono stati per molto tempo in locali inadeguati, quando questo poteva essere evitato. La realizzazione di questi interventi tardivi non assolve dalle responsabilità precedenti".

"Capiamo che in concomitanza della prossime elezioni amministrative nasca il bisogno di vantare i grandi ed inesistenti progressi di una giunta fallimentare è totalmente incapace di rispondere ai tanti bisogni del territorio. Ma il buon gusto imporrebbe dei limiti di decenza".

Fonte: Ufficio Stampa