Marco Vichi a San Miniato per il 'raduno' dei circoli di lettura Bibliolandia

La rete bibliotecaria Bibliolandia organizza per Sabato 23 Settembre dalle ore 16.00 a San Miniato Leggiamo in Circolo, secondo raduno dei circoli di lettura della provincia e delle altre reti bibliotecarie toscane.

L'appuntamento è presso la Biblioteca comunale "Mario Luzi" di San Miniato (Pisa), per un pomeriggio all'insegna della passione per i libri, per l'arte, la storia e la convivialità.

Nel programma sono previste, per tutti gli iscritti all’evento, ingresso gratuito e visite guidate ai Musei civici di S. Miniato, a cura di Coopculture. Alle 18 nei Loggiati di S. Domenico della biblioteca, Loredano Arzilli, Assessore alla cultura del comune di S. Miniato e Arianna Buti, Presidente della rete Bibliolandia, introduranno l’incontro con lo scrittore Marco Vichi, aperto a tutta la cittadinanza, che verrà moderato da Andrea Mancini della casa editrice “La conchiglia di Santiago”.

Al temine dell’incontro è previsto un firmacopie con la collaborazione della Libreria “Il Barbagianni” di S. Miniato e a seguire un apericena finale, riservato agli iscritti, a cura del Cento Commerciale Naturale di S. Miniato.

L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Fonte: Unione Valdera