Avevano allestito in casa una coltivazione di marijuana con 14 piante alte circa 2 metri e dal peso in totale di 11,5 kg. I carabinieri del Norm di Cecina hanno denunciato una coppia di italiani, 39 anni lui, 42 lei, per detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno ritrovato, oltre alle piante, anche due barattoli in vetro con 10 g in totale di infiorescenze essiccate e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.