Da Massarella e Montespertoli a X Factor: il talento di Animaux Formidables e Edoardo Brogi

Sono in corso le audizioni di X Factor e alla prima serata hanno fatto molto parlare di sé due nomi legatissimi alla Toscana. Si tratta di Edoardo Brogi e di Animaux Formidables, che hanno conquistato i talent del famoso programma e hanno portato sul palco un piccolo pezzo della nostra regione.

Gli Animaux Formidables non sono toscani ma sono stati 'scoperti' anche dalla Toscana. Su di loro si è posato l'occhio di una delle realtà più importanti a livello musicale, ovvero la Sagra della Zuppa-Reality Bites di Massarella (Fucecchio) a cui è connesso il club La Limonaia, storico locale fucecchiese pionieristico in quanto a scelte musicali. Il duo ha conquistato tutti e Morgan - peraltro esibitosi in tempi recenti alla Sagra - è rimasto ammaliato.

Ferrero Rosati, imprenditore ma anche massigiano doc, è tra le menti della Sagra di Massarella. Ha colto l'occasione su Instagram per ricordare quanto ci sia di 'massigiano' nell'approdo degli Animaux Formidables a X Factor. "Si sono esibiti quest’anno al Reality Bites Festival Sagra della Zuppa a Massarella! Sono passati alla grande! È un’ennesima scoperta del nostro Festival! Si aggiungono ad una lunga lista di giovani lanciati a Massarella e grandi artisti che hanno calcato il nostro palco" scrive Rosati, e la lista è ormai troppo lunga da trascrivere...

Edoardo Brogi invece è nato a Poggibonsi nel 1996 ma è montespertolese. Partito dalla sua Montespertoli, sta conquistando piano piano un ruolo importante nella musica italiana. Con sorrisi e umiltà, Brogi ha aperto, come primo concorrente, la nuova edizione di X Factor 2023. Vincitore di Coca Cola Future Legend, finalista a Una Voce Per San Marino, il giovane cantante ha affascinato i giudici.

Emozionatissimo, commenta: "Sto portando avanti il mio progetto musicale con dedizione e costanza, ho un nuovo team di lavoro che mi segue con cui si è creata una sinergia incredibile, ho voluto provare l’esperienza di X Factor perché rappresenta una cassa di risonanza importante e in questa fase voglio far sentire la mia voce e la mia musica a quante più persone possibili. Per un cantante emergente come me queste sono occasioni d’oro per farsi conoscere.”