Mostra dedicata a Manzi e Calvetti al Circolo Arti Figurative Empoli

Domani alle 18 avverrà l’inaugurazione della mostra dedicata a Piero Manzi e Beppe Calvetti, ospitata dal Circolo Arti Figurative Empoli (piazza Farinata degli Uberti 10, Palazzo Ghibellino – Empoli). L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 settembre con orario 17-20.

"Questa mostra d'arte - spiega Silvano Salvadori, presidente del Circolo di Arti Figurative - vede opere di due amici per i quali la primitiva radice della parola arte (arché) è particolarmente rivelatrice: il fare, il produrre secondo accorgimenti tecnici di qualità. Un fare di cui si diviene esperti educando le mani che acquistano una loro intelligenza istintiva sia nell'uso degli strumenti che nell'interpretare le potenzialità insite nella materia. Allora la bottega diviene la vera scuola dove l'insegnante "maestro" non parla astrattamente, ma fa, e il suo esempio è da seguire per carpirne i piccoli segreti".

"Il lungo apprendistato sprona certamente all'umiltà e alla ricerca continua di un miglioramento. Calvetti e Manzi sono anche amici di musica e di biliardo ed apprezzano ambedue il mangiar bene e, fra barattoli di colla e sgorbie, in particolari occasioni lo condividono volentieri con altri amici. Dunque, anche questa mostra è un'ode all'amicizia, quell'Amicizia che raddoppia i piaceri e dimezza i dolori della nostra vita".

Fonte: Ufficio Stamp