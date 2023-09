Musica live, shopping e tanto street food: cosa fare nel weekend

L'estate sta finendo... ma gli eventi no! Sono ancora tante le occasioni per trascorrere il fine settimana all'aria aperta. Di seguito riportiamo qualche idea per questo weekend, sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 tra concerti ma anche natura, degustazioni e mercati en plein air.

Empoli. Ampia scelta per un weekend all'aria aperta a Empoli tra shopping, natura ed enogastronomia. In piazza Matteotti torna il "Mercato su' Giardini" in versione autunnale, 40 espositori presenti per tutta la giornata di domenica 17 settembre. Nello stesso giorno largo anche all'esplorazione di fine estate nell'oasi naturale di Arnovecchio con la visita guidata "È tempo di migrare": Adatta a tutti, la visita permetterà di osservare gli uccelli acquatici che passeranno i mesi invernali nelle nostre zone umide, come i germani reali e altre anatre di superficie, ma anche tuffatrici come il moriglione e la rara moretta tabaccata. Nel mese di settembre, l'area naturale protetta di Arnovecchio, che si trova in via Arnovecchio, è visitabile il sabato pomeriggio, dalle 16 alle 19, e la domenica mattina, dalle 9 alle 12, con accesso libero. Per informazioni, contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, al numero telefonico 0573 84540 oppure inviando una email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it. E poi ancora mostre, sagre e mercati consultabili Qui.

Montelupo Fiorentino. Fino a domenica degustazioni a volontà in piazza dell'Unione Europea con lo Street Food che torna a Montelupo Fiorentino. Non solo cibo ma anche spettacoli, concerti e intrattenimento. Saranno 12 i food truck presenti con specialità da tutta Italia, dai cannoli sicialiani alla pizza fritta napoletana, fino ai piatti tipici della Toscana e le birre artigianali - Qui i dettagli.

Castelfiorentino. Continua la quarta edizione della Festa della Birra Castellana, in viale Roosvelt zona stadio. Anche questo weekend spazio a cene, birre e concerti live: sabato 16 in scena il live show "Voglio tornare negli anni '90". Conclusione domenica 17 settembre con i Finley, gruppo musicale di pop punk.

Pontedera. Il cibo di strada è presente anche nella città della Vespa per tutto il weekend con la VII edizione dell'International Street Food, ogni sera fino a mezzanotte in piazza Garibaldi.

Firenze. Il Quartiere di San Frediano si trasforma in una cittadella del cinema indipendente. A Firenze, nel cuore dell’Oltrarno, fino al 17 settembre torna la 3/a edizione Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di cortometraggi che racchiude in un unico evento incontri industry, workshop e pitch per sceneggiature.

Pisa. Il 16 e 17 settembre in piazza del Duomo e al parco della Cittadella appuntamento con il 37esimo campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco. 12 compagnie provenienti da varie zone d’Italia si sfideranno in quattro diverse gare precedute da due cortei storici: sabato alle ore 15 quello che partirà da piazza XX settembre fino a piazza del Duomo, domenica, sempre alle 15, dagli Arsenali della Repubblica di Pisa fino al Parco della Cittadella.

Impruneta. Ricco fine settimana a Impruneta, in provincia di Firenze. Si inizia sabato 16 settembre alle 10 con la visita guidata alla Basilica di Impruneta a cura dell’Associazione culturale Ferdinando Paolieri, dalle ore 11 presso il Loggiato del Pellegrino in p.zza Buondelmonti sarà presentato il progetto: Ceramiche e fornaci nel paese del cotto. Nel pomeriggio alle 16 seguirà la consegna degli attestati del "Premio Girasole 2023" riservato agli alunni delle classi I e II dell’istituto comprensivo Primo Levi di Impruneta. Alle ore 17 i Pupi di Stac presentano Clown Giulivo "Baloon Show", uno spettacolo a partecipazione libera ed esilarante con giochi d’acqua, giocoleria, gavettoni e un grande coinvolgimento del pubblico. Domenica 17 Settembre dalle ore 8.30 l’associazione culturale Ferdinando Paolieri propone la quinta estemporanea di pittura a tema: "I colori dell’uva e del cotto nei paesaggi e borghi imprunetini": quota di iscrizione 20 euro, timbratura delle tele dalle ore 8.30 alle ore 11.00 sotto i loggiati del Palazzo Comunale, le tele saranno riconsegnate alle ore 16, mentre la premiazione si svolgerà alle ore 18 presso il Museo Festa dell’Uva. Per la durata dell’intero weekend presso il poliambulatorio della Misericordia di Impruneta, via della Fonte si svolgerà il "Torneo di solidarietà rionale": due giornate di Donazione del Sangue organizzate dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO