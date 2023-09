Nuovi spazi per la 'Recovery room' all'ospedale di Fucecchio

E’ di nuovo attiva da qualche giorno, in seguito ad un intervento di ristrutturazione, la sala dedicata al monitoraggio del paziente post-intervento chirurgico, denominata “recovery room ”, presso il Centro Ortopedico di chirurgia protesica dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, diretto dal dr. Simone Nicoletti.

La sala si trova all’interno del blocco operatorio ed è stata rinnovata nei suoi spazi con un investimento di circa 95 mila euro per i lavori di ristrutturazione. Al momento è dotata di 5 posti letto e relativa strumentazione per il monitoraggio dei parametri vitali per favorire un’osservazione costante del paziente, sia in fase di preparazione, ma soprattutto nel post-operatorio, con un efficientamento nell’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche e soprattutto un miglioramento della sicurezza per i pazienti.

La recovery room contribuisce a migliorare la fase di risveglio post operatorio, il paziente resta in attesa dalle 4 alle 6 ore, il tempo di osservazione necessario in cui potrebbero subentrare complicanze post operatorie.

Il team di anestesisti che opera all’interno del presidio ospedaliero è coordinato dalla dr.ssa Silvia Tinacci, referente anestesiologico per l’Ospedale San Pietro Igneo

“L’innalzamento dell’età media di sopravvivenza della popolazione rende sempre di più necessario un’ attenta presa in carico del paziente chirurgico in tutte le sue fasi del percorso perioperatorio. La valutazione preoperatoria, l’attuazione di strategie preventive, la natura dell’intervento chirurgico, la tecnica anestesiologica utilizzata e l’ottimizzazione medica nel primo periodo post-operatorio rappresentano una parte fondamentale del percorso perioperatorio. Nel primo periodo postoperatorio si rende necessario il monitoraggio e il trattamento medico del paziente nella recovery room; che secondo le più recenti linee guida rappresenta l’area più idonea, sia per competenze specialistiche, sia per aspetti organizzativi ad implementare la gestione postoperatoria finalizzata a un miglior recupero delle funzioni fisiologiche: precoce mobilità, precoce alimentazione e buon controllo del dolore- afferma Rosario Spina, Direttore Anestesia e Rianimazione Empoli-Fucecchio- e questo contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza.”

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa