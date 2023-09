Sollievo per gli automobilisti: nuovo parcheggio da 800 posti a Firenze

Efficienza, sicurezza, accessibilità, sostenibilità. Apre ufficialmente oggi, venerdì 15 settembre, il nuovo parcheggio di Manifattura Tabacchi, la cui gestione è stata affidata ad APCOA Parking Italia Spa, operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa.

La struttura consiste in 800 nuovi posti auto – di cui 400 a rotazione e 400 destinati ai privati - distribuiti su 4 piani interrati per un totale di 26mila mq di superficie realizzati sotto gli edifici di nuova costruzione BB1 e BB (accesso da via Tartini, 11) usufruibili a tariffe competitive e accessibili a tutti 24h/24.

Si tratta di un importante nuovo tassello del progetto di rigenerazione urbana intrapreso da Manifattura Tabacchi, volto a restituire alla città un vero e proprio quartiere animato da spazi e servizi eco-friendly all’insegna della cultura, della moda, del food, dell’arte e del design, a disposizione non solo di chi nell’ex fabbrica di sigari ci lavora, studia o abita, ma anche di chi frequenta e vive l’area circostante. Oggi, grazie a questo nuovo servizio fondamentale, chiunque voglia visitare il quartiere avrà quindi la possibilità di accedere a tutto quello che offre Manifattura Tabacchi, a partire dalla Factory, il distretto creativo e polifunzionale animato da ristoranti, caffè, negozi, uffici e botteghe artigiane dove è possibile provare un’esperienza di shopping unica e particolare.

La struttura di sosta è stata realizzata in conformità dei più moderni standard di costruzione e distribuzione degli spazi, al fine di conseguire la massima funzionalità ed efficienza, ma anche sicurezza: il parcheggio è infatti dotato delle più moderne tecnologie di gestione e di sistemi di sorveglianza sempre attivi volti a garantire la piena sicurezza degli utenti.

Il nuovo parcheggio prevede di ottenere la certificazione SmartPark, standard di certificazione per i parcheggi sostenibili, entro ottobre 2023. In tale contesto, oltre alle logiche costruttive e impiantistiche seguite da Manifattura Tabacchi, le competenze e l'esperienza di APCOA PARKING Italia permetteranno di dotare l'area di sosta di una serie di servizi e soluzioni che favoriscono la mobilità alternativa in ottica di sostenibilità, con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio hub urbano della mobilità. Già attive da oggi quattro colonnine di ricarica elettrica. Prossimamente saranno disponibili un servizio di bike sharing elettrico, a cui si aggiungerà l’installazione di locker board automatici a disposizione di tutte le persone che lavorano e vivono nel nuovo quartiere di Firenze.

Scheda tecnica

I parcheggi dei piani -1 e -2 (circa 400) già attivi, sono adibiti per la sosta a rotazione, mentre i restanti dislocati nei piani -3 e -4 sono destinati ai futuri residenti delle abitazioni in costruzione all’interno della ex fabbrica di sigari fiorentina. Una struttura attenta all’accessibilità, con 15 posti auto riservati alle persone con disabilità (5 al -1; 5 al -2; 4 al -3; 1 al -4).

Per quanto riguarda il parcheggio a rotazione – piani -1 e -2 – la tariffa di sosta breve è pari a € 1,50 l’ora, con una massima giornaliera di € 9,00. APCOA ha previsto nel piano tariffario la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili e con contratto di minimo 3 mesi, oltre alla possibilità di acquistare una tessera dalla quale scalare singoli ingressi. In particolare, i prezzi al pubblico sono i seguenti:

abbonamento mensile: 7/7 giorni 24/24h a €85; notturno, tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 09, € 40;

abbonamenti con contratto, minimo tre mesi, con tariffa mensile: 7/7 giorni 24/24h a €75; notturno tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 09, € 35.

Tra i servizi già attivi, la possibilità di utilizzare il Telepass, che consentirà di sostare senza ritirare il ticket di ingresso. A questo si aggiunge la presenza di un operatore APCOA negli uffici aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.

Le 4 colonnine di ricarica elettrica mono cavo fino a 22kw/h sono integrate con il sistema di gestione e pagamento della sosta, gli utenti potranno quindi pagare insieme sosta e ricarica.