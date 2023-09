Open Day dei Laboratori Culturali a Castelfranco

Sabato 23 e domenica 24 settembre all’Orto di San Matteo di Castelfranco di Sotto, l’Open Day dei Laboratori Culturali che durante l’anno si svolgono negli spazi forniti dal Comune di Castelfranco.

Saranno due giornate di allegria e divertimento, oltre ad essere un’ottima occasione per ricevere informazioni sui laboratori di Musica, Danza e Teatro, ma anche cimentarsi nelle diverse attività. Gli insegnanti infatti si alterneranno nel corso del pomeriggio, dando a tutti gli interessati la possibilità di fare una lezione di prova gratuita.

I Laboratori Culturali rappresentano da molti anni un luogo di incontro, socializzazione ed accrescimento culturale rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani ed ai ragazzi.

I corsi a disposizione spaziano dalla danza classica, moderna, break dance, hip hop, zumba, yoga, tessuti aerei e giocodanza. Mentre le lezioni di musica, a cura dell’Accademia Musicale di San Miniato, prevedono sia corsi individuali (di strumento, chitarra, basso, pianoforte, tastiera, batteria e percussioni, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, sassofono…) sia corsi collettivi (gioco musicale, musica di base, teoria e solfeggio, coro, musica d’insieme). I vari tipi di corso si rivolgono ai bambini (a partire dai 4 e 5 anni), ai ragazzi e, con diverse articolazioni e obiettivi, agli adulti. Per quanto riguarda il teatro, a cura dal gruppo teatrale Four Red Roses, ci sono corsi di: gioco teatro (introduzione al teatro per i bambini); tecniche teatrali di base per ragazzi (elementi di base di espressione e recitazione per i ragazzi); tecniche teatrali (elementi di recitazione e di avvio alla “messa in scena”) e produzioni teatrali (messa in scena di un lavoro teatrale).

Durante l’Open Day teatro, danza e musica avranno a disposizione uno spazio. Ciascuna associazione organizzerà lezioni aperte o piccole attività performative. Gli utenti avranno la possibilità di sperimentare i diversi laboratori e attività artistiche, completamente gratuiti.

Programma sabato 23 settembre

15,15- presentazione delle attività della stagione 2023/24

15,30 - laboratorio collettivo di musica di base e canto con il progetto “Coro in Centro” (spazio esterno)

16,00 - tessuti aerei (sala danza)

16,45 - “Teatro e Ritmo”, gioco-teatro per bambini e ragazzi (spazio ex spogliatoi)

17,30 - danza classica e moderna (sala danza)

18,15 - “Si apre il sipario”, laboratorio di teatro per giovani e adulti (spazio ex spogliatoi)

19,00 - hip hop (sala danza)

Dalle 16,00 in poi nell’aula al 1° piano e nello spazio esterno, ci saranno lezioni di prova di canto e strumento.

Domenica 24 settembre invece la mattina alle 9,30 ci saranno delle lezioni di yoga nel parco dell’Orto di San Matteo. Mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15,30, ci sarà il Laboratorio dei “Fiatinsieme”.

Si tratta di un Laboratorio d'insieme per strumenti a fiato e percussioni aperto a tutti. Un'occasione per divertirsi con la musica e vivere un'esperienza di condivisione e crescita.

Per partecipare basta avere un minimo di conoscenza dello strumento. Il laboratorio è aperto a giovani e adulti che sappiano suonare, a qualsiasi livello, uno strumento a fiato o a percussione. I professionisti partecipano come docenti e collaboratori, mentre gli studenti, anche se hanno iniziato da poco, trovano parti facilitate o costruite su misura che permettono loro di prendere parte all'iniziativa organizzata dalla scuola di musica dei Laboratori Culturali.

Il laboratorio dura un pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30. Prevede warm up collettivo, prove a sezioni, lezioni individuali, momenti di approfondimento culturale, momenti conviviali ricreativi, prova orchestrale, nell'ultima mezz'ora esecuzione pubblica dei brani studiati. Il tutto con docenti fissi e maestri ospiti che arricchiscono il laboratorio con la loro esperienza e conoscenza.

Per approfondire o partecipare al Laboratorio “Fiatinsieme” basta scrivere a sabatove@libero.it, o chiamare il numero 3388969061 indicando lo strumento che si suona.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa