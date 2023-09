Ha palpato il sedere a una 40enne pisana, è stato denunciato per violenza sessuale un 37enne dell'Est Europa residente a Venezia. Il fatto è accaduto fuori da un locale in zona Duomo a Pisa ieri sera. Le volanti della questura sono intervenute su segnalazione della donna. L'uomo è stato fermato dopo che si era allontanato in piazza Manin. L'uomo, già controllato di recente perché in stato di ebbrezza, è stato denunciato.