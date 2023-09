Rapina violenta in libreria a Grosseto: titolare ritrovata in una pozza di sangue

La titolare della Polimar, libreria di Grosseto, è stata ritrovata ferita stamattina, intorno alle 6 all’interno del negozio. La donna è stata portata in ospedale con tagli a braccia e collo, dopo essere stata rinvenuta priva di sensi sul pavimento della libreria, situata in piazza dante, in una pozza di sangue.

Una volta ripresasi, ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che l'avrebbe colpita con una bottiglia o altro oggetto simile alla testa. L’ipotesi più probabile, quindi, sarebbe quella di una rapina violenta. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile della questura di Grosseto.