Ristorante in fiamme a Firenze: chiusa via Lavagnini

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono a lavoro dalle ore 16.10 nel comune di Firenze in via Spartaco Lavagnini, per un incendio di un ristorante, dal quale si è sviluppato una colonna di fumo per la quale è stato effettuato l'evacuazione dell'immobile. Sul posto due squadre un'autoscala e due autobotti per condurre le operazioni di spegnimento, che hanno reso necessaria la chiusura della strada in direzione Fortezza. Non risultano coinvolte persone nel rogo.