Scuola Ponte a Egola, le opposizioni chiedono risposte definitive e non soluzioni tampone

La vicenda della scuola Buonarroti di Ponte a Egola fa discutere. E' stato annunciato negli scorsi giorni dalla giunta Giglioli l'ingresso degli studenti fino al 25 settembre suddivisi su due turni (lezioni dalle 8 alle 11 e dalle 11 alle 14) con a seguire le lezioni regolari grazie all'uso dell'aula professori e di un archivio come aule scolastiche.

Le opposizioni in Consiglio Comunale Lega, CambiaMenti e Forza Italia hanno depositato una domanda di attualità da discutere in Consiglio.

Il tema verte sul fatto che dei problemi al solaio oggetti di lavoro attuali si sapeva già da novembre 2022, oltre al fatto che "dal 2010 erano state rilevate criticità con una specifica indagine sullo stato della scuola Buonarroti redatta dall'ingegner Palla" a livello sismico, con uno studio poi del 2018 che ha certificato la struttura ad alta criticità.

Si chiede infine se non sia tempo di dare una risposta definitiva ai problemi della scuola invece di scegliere soluzione tampone con rischi imprevisti come l'ingresso a turni a scuola per il protrarsi dei lavori.