Terre degli Uffizi, percorso cicloturistico da Montespertoli e Montelupo

Gli amanti dell'arte, della storia e del cicloturismo sono invitati a partecipare a un'indimenticabile esperienza alla scoperta delle mostre Terre degli Uffizi tra il Comune di Montespertoli e il Comune di Montelupo Fiorentino. Questo affascinante itinerario cicloturistico promette una giornata di bellezza culturale e paesaggistica, con partenza alle 9.

Il ritrovo è a Montespertoli e la prima tappa è al Museo d'Arte Sacra di Montespertoli, un tesoro nascosto che ospita una vasta collezione di opere d'arte sacra e la mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” facente parte del progetto Terre degli Uffizi.

Dopo la visita al museo, i cicloturisti si metteranno in sella per dirigersi verso il Museo della Ceramica di Montelupo, una tappa imperdibile per gli appassionati della ceramica e per coloro che desiderano scoprire la mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti” sempre parte del progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Nel corso della giornata, è previsto un pranzo al sacco per consentire ai partecipanti di ristorarsi e fare quattro chiacchiere. Il costo per partecipare è di 35 euro a persona e comprende il noleggio e-bike, il casco, l’ingresso ai musei e la guida esperta che accompagnerà i partecipanti durante tutto il percorso.

Il rientro è previsto per le ore 16 a Montespertoli, offrendo a tutti i partecipanti il tempo sufficiente per esplorare entrambi i musei e godersi appieno questa avventura cicloturistica.

“Questa è un'opportunità straordinaria per esplorare le ricchezze culturali di Montespertoli e Montelupo Fiorentino in un modo unico, attivo e coinvolgente.” dichiarano gli Assessori alla Cultura di entrambi i paesi e aggiungono “Attraverso la pista del Turbone, che collega i nostri paesi, i partecipanti potranno godere appieno delle bellezze della nostra campagna.”

Gli assessori sottolineano anche come l'itinerario cicloturistico, alla portata di tutti grazie alla bicicletta con pedalata assistita, non solo promuova la cultura e il turismo, ma rappresenti anche un'opportunità per una sana attività fisica all'aria aperta.

"Crediamo che il benessere fisico e mentale sia strettamente legato alla scoperta delle arti e della natura," affermano. "Percorrere la pista del Turbone sulle due ruote, non solo permetterà ai partecipanti di esplorare le bellezze culturali dei nostri comuni, ma di scoprire un ambiente naturale particolare e di sperimentare uno stile di vita attivo e salutare."

L’intinerario si snoderà per buona parte in un ambiente agricolo e fluviale, caratterizzato dalla presenza del Torrente Pesa, risorsa ambientale e turistica che entrambe le amministrazioni tutelano attraverso il “Contratto di Fiume”.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di essere preparati alla giornata indossando abbigliamento comodo e portando con sé tutto il necessario per un pranzo all'aperto.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il posto è necessario contattare Toscana by Bike al numero 393 9774847 o per email info@toscanaebike.com indicando il numero di persone e l’altezza.

Iniziativa collaterale del Comune di Montespertoli e del Comune di Montelupo Fiorentino all’interno di Terre degli Uffizi .

Terre degli Uffizi è un progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa