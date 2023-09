Wc tra i rifiuti e cibo per aiuti umanitari abbandonati, pulizia nelle strade di Empoli

Un lavoro continuativo quello svolto dagli ispettori ambientali di Alia e dagli agenti del settore ambientale della Polizia Municipale di Empoli, al fine di scoraggiare e ridurre il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Pertanto anche nel mese di agosto 2023 l’attività di controllo è stata intensa e come sempre accompagnata da attività di sensibilizzazione della cittadinanza.

Gli abbandoni in questo mese si sono concentrati soprattutto nelle frazioni, nelle vie di Grassellino e Pogni dove sono stati ritrovati sacchi neri contenenti materiale vario e un sanitario da bagno; in via Poggio Mele e via Montepaldi, sono state rinvenute scatole colme di rifiuti vari e sacchi neri. Attenzionato anche il centro cittadino dove sono stati numerosi gli abbandoni in via della Noce.

Nel proseguo dei controlli e delle indagini, sono emersi anche accumuli di confezioni risalenti a generi alimentari destinati agli aiuti umanitari. Questa volta, sono stati rinvenuti nei pressi del cimitero di Pontorme, in via Cortenuova, all’interno di carrelli di un supermercato.

Nel mese di agosto, gli ispettori di Alia hanno effettuato 72 controlli e verifiche, 155 ispezioni, emesso 9 sanzioni per 1.290 euro. Gli agenti di Polizia Municipale, Comando territoriale di Empoli, nello stesso periodo hanno redatto i seguenti verbali: 1 verbale di 50 euro per l'abbandono di alcuni sacchi neri su area pubblica vicino alla campana del vetro in via Lucchese. La segnalazione era giunta da una persona che ha fornito il numero di targa del veicolo dal quale è sceso un cittadino che ha lasciato alcuni sacchi, lo stesso è stato ascoltato dalla Polizia Municipale. Sono stati emessi 5 verbali di 100 euro ciascuno per i proprietari di terreni che hanno omesso di ripulirli entro il 30 giugno.

"Anche nel mese di agosto il lavoro di controllo e sanzionatorio al fine di ridurre e scongiurare il fenomeno incivile, non di tutti, dell’abbandono dei rifiuti nel nostro territorio, è stato continuo e capillare – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – Purtroppo tutte le azioni che mettiamo a disposizione per migliorare il decoro della nostra città non sono sufficienti. Pertanto, grazie alla stretta collaborazione con Alia, gli agenti della Polizia Municipale e il nostro ufficio ambiente stiamo programmando iniziative nuove che comunicheremo quanto prima".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa