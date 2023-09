Accoltellamento in strada a Viareggio, ferito nella notte un 26enne

Nella notte una lite è sfociata in accoltellamento in strada a Viareggio e un giovane di 26 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto emerso intorno all'1.45 nel corso di una colluttazione tra due persone una di queste, il giovane di nazionalità albanese, è stato accoltellato riportando ferite al collo e al braccio. Sul posto, nella zona della darsena, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri. Il 26enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso mentre l'altro uomo coinvolto è stato ferito ad una mano ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire i motivi della collutazione.