Canottieri San Miniato, open day domenicale al lago di Roffia

Domani 17 settembre dalle ore 10.30 alle ore 17 in orario continuato, l'impianto remieri della Canottieri San Miniato al lago di Roffia aprirà le porte alla cittadinanza, per prove e dimostrazioni. Saranno presenti allenatori, istruttori ed atleti per poter far provare ai ragazzi e ragazze - ma anche agli adulti - le varie imbarcazioni. Ci saranno le barche a remi più adatti a principanti, dragon boat da 10 pagaie per un'attività divertente di gruppo, la canoa polo con la quale si può giocare con la palla in un campo con le reti, le barche da canottaggio olimpiche e per finire il remoergometro, ovvero il vogatore altamente tecnologico che oltre a simulare il gesto di voga fornisce una serie di dati tramite il computer di bordo utili all'allenatore per testare gli atleti.

Per tutta la giornata sarà aperto il bar con caffè merende e gelati, poi all ore 16 bomboloni caldi. Per info la Canottieri San Miniato si trova su Instagram, Facebook e WhatsApp al 3517133570.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD