Elezioni comunali 2024, il Pd Montopoli propone Linda Vanni candidata sindaco

Fare il sindaco richiede dedizione, conoscenza profonda del territorio, esperienza, concretezza. Sindaci non ci si improvvisa: amministrare non è un’attività ordinaria, è una missione straordinaria di costruzione del futuro, di cura degli spazi e delle persone, di pianificazione e creazione di opportunità. Questo vale sempre e vale ancora di più nel tempo complesso in cui viviamo. Serve anche coraggio. Il coraggio di metterci la faccia, di proporre, di osare. Ecco perché, con lo sguardo rivolto alle amministrative 2024, come Partito Democratico pensiamo che siano maturi i tempi per condividere con tutte le montopolesi e tutti i montopolesi la nostra proposta di candidatura per la guida della città e di tutte le sue frazioni.

Come principale partito del centrosinistra, ci sentiamo addosso il coraggio di proporre ed allo stesso tempo la responsabilità di unire. E crediamo che la persona giusta per diventare la prossima sindaca di Montopoli sia Linda Vanni. Linda è una donna che ama profondamente questo territorio, ha valori saldi, ha maturato un’importante esperienza amministrativa come vicesindaca e assessora al sociale e ricopre ruoli importanti anche a livello politico regionale. Una miscela di caratteristiche che garantirebbe a Montopoli di essere amministrata con competenza e di contare sempre di più anche nel panorama provinciale e regionale. Ecco perché il suo nome ha raccolto un consenso vastissimo nel nostro partito, come anche la nostra consultazione interna, condotta in estate, ci ha confermato. Ed ecco perché lavoreremo da subito per unire intorno alla sua candidatura il maggior numero di forze civiche e politiche, tra tutti coloro che hanno a cuore il benessere della nostra comunità, un Comune vicino alle persone, la difesa dei diritti sociali e civili di chi vive qui, l’idea di Montopoli come una comunità solidale, generosa, unita.

Già nelle prossime settimane organizzeremo momenti di partecipazione pubblica rivolti a cittadine e cittadini, forze politiche e sociali, così da confrontarci insieme su temi nazionali che hanno ricadute importanti anche sul territorio, come quelli del lavoro, e sul futuro di Montopoli.

Fonte: Unione Comunale del PD di Montopoli in Val d'Arno