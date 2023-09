Forestazione urbana e nuovo parcheggio in zona industriale a Montopoli, l'inaugurazione

Una zona industriale ridisegnata grazie alla conclusione di un doppio intervento. Da un lato la conclusione del progetto di Forestazione Urbana, dall’altra l’apertura del parcheggio di via Kennedy grazie ai lavori di urbanizzazione del comparto centrale di Fontanelle in capo a Conad e ai suoi partner.

È stato inaugurato questa mattina l'intervento di Forestazione Urbana nella zona industriale di Montopoli in Val d'Arno. Un progetto realizzato grazie alla partecipazione al bando regionale per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano denominato "Toscana Carbon Neutral". Si tratta di 270 piante e 240 alberi, un investimento di 400mila euro possibile grazie al cofinanziamento regionale di 350mila euro.

"Questi alberi avranno un impatto non soltanto visivo sulla nostra zona industriale – hanno commentato il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessore all'ambiente Alessandro Varallo –. Durante questa legislatura abbiamo lavorato molto sulle tematiche ambientali. Siamo orgogliosi di vedere realizzato questo progetto perché seppure in piccolo possiamo dire di aver contribuito direttamente a mitigare ciò che è l'ambiente naturale con la presenza umana. Soprattutto in un'area industriale come quella in cui siamo oggi. L'attenzione per il verde e la mitigazione dell'opera dell'uomo sono anche al centro del lavoro che stiamo portando avanti con il nuovo piano strutturale che stiamo scrivendo insieme ai tecnici e ai cittadini. Un grazie va alla Regione per averci sostenuto, allo studio Bellesi Giuntoli che ci ha assistito, ma anche al personale del settore Lavori pubblici del Comune perché anche grazie al loro impegno, siamo riusciti a portare a termine questo impegno nonostante le complicazioni di questi mesi".

L’intervento di forestazione urbana progettato dallo Studio Bellesi Giuntoli nell’area artigianale di Fontanelle consiste nella piantagione di alberi e arbusti, con l’obiettivo di mitigare le emissioni climalteranti grazie allo stoccaggio di CO2 e alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico assicurato dalle piante di progetto. Si tratta di piante ad alto fusto longevi e dotati di legname di qualità, significativamente adatti per l’area. Le piante sono state selezionate in particolare tra quelle che apportano maggiori contributi in termini di assorbimento di anidride carbonica e comunque adatte alle condizioni stazionali del luogo d’impianto.

Nei 30 anni successivi alla realizzazione del progetto è stimato uno stoccaggio di 298 tonnellate di anidride carbonica. Nell’ambito del progetto è stata infine installata una centralina per il monitoraggio degli inquinanti presenti in atmosfera, fornita dal CNR-IBE e denominata AIRQuino.

Taglio del nastro anche per l’area di via J.F. Kennedy destinata a risolvere parte delle annose criticità di parcheggio. Un’area a servizio della zona industriale con 68 posti auto e oltre 700 piante. Oltre al collegamento pedonale che da via Kennedy porta alla ciclopista dell’Arno e via dei Girasoli.

"Contenti di aver contribuito alla riqualificazione dell’area con quest’opera – ha detto il direttore della logistica di Conad Nord Ovest Paolo Vadalà –. Stamattina inauguriamo l’avvio di un progetto più ampio intorno al nostro magazzino più grande che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. A dimostrazione del fatto che una delle priorità dell’azienda è l’attenzione al tema della sostenibilità che sia ambientale sociale ed economica".

Prima (in basso) e dopo (in alto) a confronto: le foto

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa