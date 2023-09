Giochi per grandi e piccoli al Parco di Canonica con Anthos

Pomeriggio di gioco in famiglia fra gli alberi del Parco di Canonica a Certaldo con Associazione Anthos. In programma giochi di movimento e percorsi sugli alberi con corde basse (verranno ben protetti gli alberi). Sono invitati bambini da 5 a 11 anni con i loro genitori o adulti di riferimento: grandi e piccoli collaboreranno per superare prove e ostacoli utilizzando le proprie abilità e percezioni selvatiche, cammineranno in silenzio come la volpe e sulla corda come il funambolo per cercare di salvare la foca Gigi.

Il ritrovo è alle 15:15 al bar del parco di Canonica, l'attività termina alle 18. Il costo è di 10 euro a bambini con il 50% di sconto per i fratelli, gratis i genitori. Informazioni e prenotazioni al 347 63 15 989 o fisso 0571 66 85 34 oppure tramite WhatsApp al 338 99 76 250 e al 347 61 68241

