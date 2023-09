Tragedia a Follonica, dove in via Leopardi alle 19.35 un uomo di 46 anni è stato investito da un pullman. I sanitari hanno praticato tutte le manovre di rianimazione del caso, ma per l'uomo non c'è stato nella da fare. Sul posto l'automedica Follonica, l'ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano; attivato anche Pegaso 3 e carabinieri.