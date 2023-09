La denuncia della Lega dalla stazione di Capraia-Montelupo: "Ennesimo nuovo treno vandalizzato"

"Riceviamo ancora una volta purtroppo segnalazioni, grazie al nostro Consigliere Comunale Giampaolo Giannelli, di un altro Treno nuovo Pop imbrattato all'esterno dai vandali. Il treno fotografato nelle scorse sere stavolta riguarda la stazione Capraia e Limite - Montelupo ed è l'ennesimo caso che dimostra come non vi siano sufficienti controlli esterni sui mezzi in modo da impedire determinati atti vandalici. È palese che certi "personaggi" agiscono con troppa disinvoltura per i loro graffiti!"

"Ridurre cosi quasi "per gioco" o divertimento un Treno che e' ad uso della popolazione e nuovissimo non è una forma d'arte,ma vandalismo becero. Riparare danni del genere è qualcosa che viene pagato con i soldi di tutti noi. Ci auguriamo che le Forze dell'ordine possano rapidamente individuare tramite telecamere ed indagini i colpevoli dando un chiaro messaggio all'esterno".

"Come Lega crediamo sia doveroso tutelare la qualità del servizio su rotaia, sotto tutti i punti di vista. Chiunque pensa di trasformare i treni in pareti da colorare sbaglia e deve essere punito secondo la legge". Così in una nota il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin e il Consigliere comunale Giampaolo Giannelli.

