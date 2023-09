Lavori Tramvia, nuova fase di cantieri in viale Don Minzoni

Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Da lunedì 18 settembre scatta la nuova fase della cantierizzazione in viale Don Minzoni con la chiusura dell’intersezione con via Leonardo Da Vinci. Sull’area dell’incrocio devono essere realizzati gli interventi sui sottoservizi propedeutici alla realizzazione della sede tranviaria e della posa dei binari. Via Leonardo Da Vinci diventerà strada senza sfondo con chiusura tra viale Don Minzoni e via Fra’ Bartolommeo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa