Maturità da 100, premiati 19 studenti delle superiori di San Miniato

Un grande successo per la cerimonia che si è svolta questa mattina (16 settembre) nel cortile dei Loggiati di San Domenico, di fronte alla Biblioteca “Luzi” a San Miniato. Tutti presenti i 19 studenti provenienti dall’IT “Cattaneo” di San Miniato e dal Liceo “Marconi” di La Scala che si sono diplomati con 100 e 100 e lode, accolti e premiati con una pergamena dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli, dall'assessora Giulia Profeti, dal vice sindaco di Santa Croce sull'Arno Marco Baldacci, dal sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti e dall'assessora Ilaria Duranti, dall'assessore di Fucecchio Daniele Cei, dall'assessora di Montopoli in Val d'Arno Cristina Scali e dai due presidi, Luca Petrini nuovo dirigente del Liceo “Marconi”, subentrato a Giovanna Maria Saba, e Salvatore Picerno preside dell’IT “Cattaneo”.

Undici sono le studentesse e gli studenti del Liceo “Marconi”: Elisa Baldini (San Miniato), Chiara Bellucci (San Miniato), Francesca Crisci (Castelfranco di Sotto), Siria Di Sandro (Santa Croce sull’Arno), Greta Fioravanti (San Miniato), Irsildo Hysaj (100 e lode, Castelfranco di Sotto), Lilia La Greca (San Miniato), Ester Leone (Castelfranco di Sotto), Marco Martelli (San Miniato), Giada Sestini (100 e lode, Santa Croce sull’Arno) e Gabriele Tiresia (Montopoli in Val d’Arno).

Otto sono le studentesse e gli studenti dell’IT “Cattaneo”: Zefiro Ferraro Fano (100 e lode, San Miniato), Miriana Alfieri (100 e lode, Fucecchio), Rosilda Gjana (Santa Croce sull’Arno), Jaismeen Rai (Fucecchio), Benedetta Wan (San Miniato), Alessio Gorini (Montopoli in Val d’Arno), Nicholas Raffa (Montopoli in Val d’Arno) e Martina Zappelli (Fucecchio).

“Questi ragazzi e queste ragazze rappresentano una concreta speranza per il nostro futuro – spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessora Giulia Profeti -. L’amministrazione, come da tradizione, ha voluto premiarli perché traguardi simili sono una grande soddisfazione per l’intera comunità di San Miniato, per il Valdarno e per il nostro settore scolastico che, una volta di più, dimostra di avere un’istruzione superiore all’altezza degli istituti più rinomati del Paese. Ringraziamo il corpo docente delle nostre scuole per la dedizione e l’impegno maturato in questi anni, spendendosi per far crescere le nostre giovani generazioni, il bene più prezioso di cui disponiamo e complimenti a queste giovani menti alle quali auguriamo un futuro radioso e pieno di soddisfazioni”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa