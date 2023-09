La bodybuilder toscana Melissa Ceccarelli vince gara a Milano e sogna la Pro Card

Una disciplina sportiva che diventa uno stile di vita, la cura del corpo maniacale per dei risultati oltre ogni limite. Melissa Ceccarelli, 33 anni da Montopoli, ha recentemente ottenuto il pass per gareggiare come bodybuilder nella categoria Wellness per i campionati Olympia Amateur, che si terranno a ottobre a Milano. In palio la Pro Card che le permetterebbe di diventare atleta professionista a tutti gli effetti, come pochi in Toscana. Il risultato è stato ottenuto durante il Flex Weekend di Milano Linate all'interno della IFBB Pro League, la gara più importante nel mondo dei bodybuilder.

Il risultato è stato ottenuto grazie al duro lavoro alla palestra Body Revolution di Ponte a Egola, di cui Ceccarelli è socia, allenata dal marito e coach Antonio Flamma. E' nel team di Emanuele Lenzi della Yamamoto Nutrition. "La gara di bodybuilding a cui Melissa ha partecipato - commenta il coach Flamma - è una sfilata con confronto di pose, dove la giuria valuta tanti canoni come la femminilità, la simmetria, la proporzione e altri fattori. E' una vita fatta di allenamenti quotidiani e di una dieta strettissima, un impegno molto elevato".