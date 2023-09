Moto contro bici a Viareggio: morta anche la ragazza

Non ce l’ha fatta Emma Genovali, la giovane di 20 anni che il 4 luglio scorso rimase coinvolta a Viareggio in un incidente stradale che ha causato la morte anche del fidanzato 23enne Leonardo Brown.

La ragazza è morta dopo due mesi e mezzo di sofferenze: era ricoverata nell’ospedale Cisanello di Pisa, in cui era ricoverato al il fidanzato, morto la settimana successiva all’incidente, l'11 luglio. È stata sottoposta a interventi chirurgici ma traumi e lesioni si sono rivelate troppo gravi.

Il giorno dell’incidente la coppia era in sella ad una bicicletta, quando intorno alle 11.30, mentre stavano svoltando in una strada della Darsena per andare in spiaggia, furono travolti da una moto condotta da un operaio che usciva da un cantiere navale e percorreva via dei Pescatori. Il motociclista non ha riportato ferite gravi nell’impatto.