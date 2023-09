Multiutility, salario minimo e sportello bollette: le iniziative di Unione Popolare Empolese Valdelsa

Raccolta firme, iniziative di approfondimento su Multiutility e salario minimo e uno sportello di ascolto e aiuto contro il caro bollette. Unione Popolare Empolese Valdelsa - progetto unitario tra Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e altri - si prepara ai prossimi mesi decisivi per il territorio con un ricco programma di attività.

"Unione Popolare, infatti, ha fin dall’inizio preso parte alla mobilitazione contro la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici locali. Fin da prima della approvazione delle delibere che avviavano la Multiutility e la sua quotazione in borsa in 63 Comuni, tra cui tutti i comuni della nostra area, abbiamo espresso la nostra forte opposizione e sostenuto la scelta opposta di gestioni interamente pubbliche “in house”.

Decisivo è stato il contributo dei nostri attivisti, fin dalle osservazioni alla delibera del 18 ottobre 2022 sottoscritta da 50 residenti, in sintonia con il Comitato Trasparenza per Empoli, che ha fatto un ottimo lavoro in questi due anni. Già allora si prevedeva il ricorso allo strumento referendario previsto dallo statuto comunale e mai utilizzato né regolamentato.

Abbiamo partecipato alla campagna contro la quotazione in borsa insieme agli altri nei comitati locali. Siamo consapevoli che la lotta contro la quotazione in borsa del capitale comunale dei servizi locali e viceversa per la loro gestione in House, è questione di politica non solo locale, ma regionale e nazionale. È responsabilità delle organizzazioni politiche, dunque, prendere parte rispetto a quella che è una decisione politica voluta da chi governa a livello locale e a livello nazione, dal Partito Democratico ad Italia Viva a tutta la destra. Noi, assieme ad altre organizzazioni, faremo di tutto affinché venga bloccato questo processo.

La settimana prossima inizieremo i nostri banchini e le nostre iniziative di UP in sostegno del referendum per l'abrogazione della delibera comunale di Empoli sulla Multiutility. Lo faremo insieme alla campagna raccolta firme per la proposta di legge per il salario minimo a 10 euro, la nostra principale campagna nazionale in questi mesi.

Inoltre, attiveremo a giorni un nostro sportello di ascolto e aiuto: "Confrontiamo insieme le bollette”, sia per capire meglio con i cittadini come funzionano le tariffe di acqua e rifiuti, sia per mostrare quanta parte degli aumenti delle bollette sia già ora effettivamente dovuto al progetto Multiutility che richiede di premiare i capitali impiegati con profitti e dividendi elevati e quali aumenti dovremo aspettarci in futuro. Attiveremo a breve un numero di cellulare e appuntamenti con i cittadini per assisterli nella comprensione e svilupperemo iniziative di approfondimento sulle due campagne Multiutility e salario minimo".

Fonte: Ufficio Stampa