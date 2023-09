Prima campanella al Ferraris-Brunelleschi, 400 matricole accolte dagli studenti tutor

Venerdì scorso è suonata la prima campanella anche al Ferraris-Brunelleschi. A varcare la soglia delle singole classi sono stati prima gli iscritti delle classi intermedie, poi alle 9.00 è stata la volta delle classi prime.

Così le 400 matricole hanno iniziato la loro nuova avventura fra i tanti indirizzi dell’istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale di via Sanzio, elettrotecnico, chimica, manutenzione e assistenza tecnica, automazione e robotica. Mentre i giovani studenti di via Giovanni da Empoli iniziano nuove esperienze di studio in un indirizzo innovativo, quello della costruzione ambiente e territorio, la veste più moderna dell’ex Geometri, ma anche di quello più fashion della moda. Ad aspettare i 400 gli studenti c’era come sempre il gruppo degli studenti del team accoglienza, forniti di palette con l’indicazione della classe.

Come ogni anno il saluto di benvenuto è avvenuto nel piazzale della sede di Via Sanzio e nell’atrio centrale della sede di Via Giovanni da Empoli. Le matricole sono state accompagnate in classe e hanno ricevuto risposte per le loro prime domande e curiosità. Chi meglio di uno studente o di una studentessa del triennio può guidare i nuovi studenti in questa 'avventura'? 50 "studenti-tutor" delle classi 3, 4 e 5 hanno messo e metteranno a disposizione tutte le competenze acquisite negli anni precedenti per offrire informazioni e rispondere alle domande dei più giovani "colleghi".

Ma non solo, gli studenti e le studentesse più esperti continueranno a seguire la classe loro assegnata con incontri mensili, diventando così un costante punto di riferimento per i nuovi arrivati e giovani figure guida e di mediazione per risolvere problemi, sciogliere dubbi e, perché no, dare suggerimenti e supporto anche in relazione al metodo di studio. Ai nuovi, attraverso un tour dei locali dell’istituto, è stata mostrata anche la dislocazione dei laboratori e delle molteplici attrezzature.

Sono stati anche spiegati i servizi e le regole dell'istituto, come accedere alla piattaforma G Suite for Education, all'uso del registro elettronico, ma anche alle novità a cui andranno incontro rispetto alla scuola media, come l’elezione dei rappresentanti di istituto o la sospensione del giudizio negli esiti finali. Per evitare smarrimento o confusione, del tutto lecite all’inizio di un nuovo ciclo, il "Ferraris - Brunelleschi" è ripartito quindi pensando alla riconquista delle relazioni umane in sicurezza, prerogativa indispensabile per far crescere insieme futuri cittadini responsabili.

A fine giornata, a ciascuna nuova classe prima è stato lasciato anche un simpatico vademecum scritto dai tutor su 10 regole per stare bene a scuola. L’ultima di queste: tutti insieme saremo un capolavoro!

Fonte: IIS ‘Ferraris – Brunelleschi’