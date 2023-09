Radiologo condannato a Prato per molestie alle pazienti

Un radiologo di 63 anni è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale dal tribunale di Prato dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver molestato 30 pazienti durante le visite per fare le ecografie. Il medico, originario di Pisa, lavorava in studi privati e convenzionati di Prato e provincia. La prima denuncia nei confronti del radiologo è partita da Prato, nel 2015. La procura ha aperto un fascicolo a carico del medico ascoltando altre pazienti. Durante il processo l'uomo si sarebbe difeso sostenendo di aver seguito i protocolli e di non aver mai fatto approcci sessuali senza il consenso delle pazienti.

In caso di sentenza definitiva scatterà l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di sospensione dalla professione.