Tenta di rubare in auto e colpisce con un tubo padre e figlia: arrestato

Nel corso di servizi mirati alla prevenzione di rapine e furti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Prato, nel primo pomeriggio di giovedì, hanno tratto in arresto per tentata rapina un magrebino di 43 anni, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato.

L’uomo è stato sorpreso a rovistare all’interno di una vettura BMW, parcheggiata in via Amalfi a Prato, dal proprietario, un cittadino cinese, e dalla figlia minore di quest’ultimo.

L’uomo, vistosi scoperto, per guadagnare la fuga non ha esitato a colpire con un tubo in rame sia il proprietario del veicolo che la figlia. Ne è nata una colluttazione durante la quale il malvivente strappava dal collo del cittadino cinese una collana in oro. L’immediato intervento dei carabinieri, allertati da alcuni passanti che stavano assistendo al fatto, ha consentito di bloccare il rapinatore, che è stato trovato in possesso di alcuni ami da pesca - verosimilmente utilizzati per aprire i veicoli - e 5 euro, asportati dall’abitacolo della BMW; la collana in oro è stata recuperata poco distante e la refurtiva riconsegnata al legittimo proprietario, mentre il tubo di rame è stato sequestrato.