Tentato omicidio al Poggetto, giovane accoltellato: fermato un 36enne

Ieri mattina un giovane è stato accoltellato in strada a Firenze. Sul posto, in via Bardelli, sono intervenute le volanti della polizia. La vittima, un cittadino algerino di 28 anni, secondo quanto ricostruito è stato colpito con fendente alla gola. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi contemporaneamente la squadra mobile ha avviato un'indagine lampo che, dopo una serie di controlli e verifiche incrociate, ha portato ad individuare il presunto autore del gesto nel capoluogo ligure.

Si tratta di un uomo di 36 anni, cittadino marocchino, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accusato di tentato omicidio. La misura precautelare è scattata in seguito alle indagini della polizia nei contronti del 36enne condotto in carcere e che, secondo quanto ricostruito, dopo il fatto si sarebbe allontanato da Firenze in direzione Genova.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della persona indagata saranno vagliate nel corso del successivo ed eventuale processo.