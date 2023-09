Trofeo Betti-Gilardetti, vince l'Olimpia Legnaia: San Miniato e Castelfiorentino al terzo e quarto posto

Il 1° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti” è dell’Olimpia Legnaia. Nella finalissima contro la Mens Sana Basketball di Paolo Betti i ragazzi di Riccardo Zanardo conquistano la coppa al termine di una partita decisa di fatto nell’ultimo parziale di gioco. Quarto posto per i padroni di casa dell’Abc Solettificio Manetti, che nella finale per la medaglia di bronzo cedono il passo all’Etrusca San Miniato.

Nel primo giorno di gare, due sfide fatte di break e contro break decretano le due finaliste: l’Olimpia Legnaia, che ha la meglio per 65-62 sull’Etrusca San Miniato, e la Mens Sana Basketball, corsara in volata per 72-73 sull’Abc Castelfiorentino.

Nella prima semifinale, dopo un avvio tutto all’insegna dei fiorentini, San Miniato prende le misure girando l’inerzia al rientro dall’intervallo lungo, quando prova a scappare toccando il 52-60 alla terza sirena. All’inizio della frazione finale, però, gli uomini di Zanardo piazzano un parziale di 10-0, impattando e poi mettendo la testa avanti, preludio al punto a punto che conduce al decisivo 65-62 per i legnaioli.

Nella seconda semifinale, dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, è la Mens Sana ad allungare sui padroni di casa dell’Abc toccando il +9 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i biancoverdi restano in controllo fino all’ultimo quarto, quando la rimonta castellana si concretizza sul +2 e offre agli uomini di coach Angiolini l’opportunità di chiudere una sfida tutta di rincorsa. Ma prima gli errori dalla lunetta, poi la rimessa regalata agli ospiti, permettono a Siena di volare in finale: 72-73.

La seconda giornata si apre così con il derby tra Abc Castelfiorentino ed Etrusca San Miniato per il terzo posto. Dopo il punto a punto iniziale, è San Miniato a tentare il primo allungo nel secondo quarto, andando all’intervallo sulla doppia cifra di vantaggio. Una forbice che i gialloblu riducono nella ripresa, tornando in campo dagli spogliatoi con un atteggiamento del tutto diverso che frutta un parziale di 27-13 e riapre completamente la sfida: 57-56 al terzo riposo. Tutto si decide dunque nel quarto finale, che scivola via sul botta e risposta fino all’ultimo giro di lancette, quando gli ospiti infilano i possessi decisivi che valgono il 71-78 e con esso la medaglia di bronzo.

Si arriva così alla finalissima, che vede sfilare Olimpia Legnaia e Mens Sana Basketball. In una gara fisica e a tratti nervosa, grande equilibrio nel primo quarto di gioco, con le squadre che viaggiano a braccetto fino al 15-17 alla prima sirena. Un punto a punto che prosegue nel secondo quarto, con i fiorentini che al riposo lungo guidano le danze sul +4 (25-21). Nella seconda parte, pur con Legnaia ancora in controllo, Siena resta incollata fino agli ultimissimi minuti della terza frazione, quando l’Olimpia tocca il +10, subito trasformato in +7 grazie ad una tripla mensanina a fil di sirena che vale il 58-51 al 30′. Ma nella volata, dopo gli ultimi sussulti biancoverdi, i ragazzi di Zanardo alzano l’intensità in difesa e girano con decisione l’inerzia, fino all’80-66 con cui portano a casa match e trofeo.

L’Abc Castelfiorentino ringrazia le squadre partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, nonchè l’Amministrazione comunale di Castelfiorentino nella figura del sindaco, Alessio Falorni, e dell’assessore allo sport, Simone Bruchi, che hanno presenziato la premiazione insieme a Licia, moglie di Nedo Betti, e al consiglio direttivo gialloblu.

I TABELLINI DELLE GARE

Prima semifinale: OLIMPIA LEGNAIA – ETRUSCA SAN MINIATO 65-62

Olimpia Legnaia: Caronna 10, Cherubini 6, Del Secco 14, Giannozzi 3, Iobstraibizer, Mascagni 3, Merlo, Mica, Mollica 5, Nikoci 13, Sakellariou 6, Scampone 5. All. Zanardo. Ass. Armellini, Nudo.

Etrusca San Miniato: Lovato 8, Bellavia 2, Menconi 3, Bellachioma 13, Ermelani ne, Scardigli ne, Speranza, Iovanovic 16, Capozio 9, Scardigli, Ndour 5, Cravero 6. All. Martelloni. Ass. Latini, Meucci.

Parziali: 21-18, 40-39 (19-21), 52-60 (12-21), 13-2 (65-62)

Arbitri: Baldini Matteo, Agnorelli Giovanni.

Seconda semifinale: ABC SOLETTIFICIO MANETTI – MENS SANA BASKETBALL 72-73

Abc Solettificio Manetti: Belli 8, Scali 11, Corbinelli 15, Delli Carri 2, Pucci 12, Rosi 1, Cantini 7, Lazzeri 3, Nepi 13, Nannipieri, Okereke ne, Lilli ne. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Mens Sana Basketball: Tilli 3, Iozzi 3, Meschino, Marrucci 8, Puccioni 7, Sabia 6, Cucini 10, Figus, Prosek 11, Tognazzi 23, Prosperanti 2, Pannini ne. All. Betti. Ass. Innocenti, Toscano.

Parziali: 23-22, 33-42 (10-20), 52-63 (19-21), 72-73 (20-10)

Arbitri: Giannini Giacomo, Cammilli Lorenzo.

Finale 3/4 posto: ABC SOLETTIFICIO MANETTI – ETRUSCA SAN MINIATO 71-78

Abc Solettificio Manetti: Belli 18, Nepi 2, Corbinelli 16, Okereke 7, Pucci 2, Cantini 4, Scali 11, Rosi 8, Nannipieri 3, Lazzeri, Lilli ne, Delli Carri ne. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Etrusca San Miniato: Cravero 4, Jovanovic 26, Menconi 8, Lovato 12, Ndour 5, Capozio 10, Bellachioma 9, Bellavia 4, Scardigli S., Speranza, Scardigli B., Ermelani ne. All. Martelloni. Ass. Latini, Meucci.

Parziali: 19-18. 30-43 (11-25), 57-56 (37-13), 71-78 (14-22)

Arbitri: Cammilli Lorenzo, Giannini Giacomo.

Finale 1/2 posto: OLIMPIA LEGNAIA – MENS SANA BASKETBALL 80-66

Olimpia Legnaia: Cherubini 4, Nikoci 13, Ingrosso 7, Del Secco 10, Mascagni 1, Iobstraibizer 13, Merlo 6, Scampone 7, Mollica 4, Giannozzi 7, Sakellariou 8, MIca. All. Zanardo. Ass. Armellini, Nudo.

Mens Sana Basketball: Tognazzi 11, Iozzi 2, Marrucci 10, Prosek 13, Prosperanti 7, Sabia 7, Cucini 6, Puccioni 9, Meschino 1, Pannini, Tilli, Figus. All. Betti. Ass. Innocenti, Toscano.

Parziali: 15-17, 40-38 (25-21), 58-51 (18-13), 80-66 (22-15)

Arbitri: Barbarulo Francesco, Baldini Matteo.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa