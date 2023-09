Trovato con droga e attrezzi per il furto di biciclette: denunciato a Firenze

Polizia Municipale ancora in azione nella zona di piazza Dalmazia. Gli ultimi due interventi risalgono a giovedì. La mattina gli agenti del Reparto di Rifredi hanno colto sul fatto due venditori abusivi. Si tratta di due stranieri (un 65enne e un 35enne) in regola con le normative sull’immigrazione che stavano vendendo sul suolo pubblico oggetti privi di documentazione di origine e vendita. Tutta la merce, tra cui 15 borse, è stata sequestrata e per i due è scattata la sanzione da 5.000 euro.

Nel tardo pomeriggio di giovedì il secondo intervento. La pattuglia in borghese ha notato due persone che da piazza Dalmazia si dirigevano in via Mariti, insospettiti dal loro comportamento, li hanno seguiti. A destare l’attenzione degli agenti uno zaino di notevoli dimensioni trasportato da uno e il fatto che entrambi camminando si soffermavano a guardare le biciclette e gli scooter parcheggiati. Dopo aver chiamato un’altra pattuglia, li hanno fermati per un controllo. I due, stranieri di 30 anni e 25 anni sono risultati in regola con le norme sull’immigrazione, ma da ulteriori controlli è emerso che uno era già noto alle forze dell’ordine per furto e spaccio.

È stato quindi accompagnato presso gli uffici del Reparto dove è stato perquisito. Sono stati trovati 2 palline di eroina, un accendino cosiddetto caramellizzatore presumibilmente utilizzato per il consumo della droga e 2 tronchesi di cui una di quelle usate per rompere i lucchetti e le catene delle biciclette e di cui non è stato in grado di giustificare il possesso. Tutto il materiale è stato sequestrato; l’uomo è stato segnalato dalla Prefettura quale consumatore e denunciato per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa