Un viaggio in biblioteca verso l'utopia: bambini e filosofia si incontrano a Empoli

Un incontro - laboratorio dedicato al concetto di utopia, attraverso un percorso dove il ragionamento e l'immaginazione si alimentano a vicenda. Si terrà sabato 30 settembre 2023 alle 10 nei locali della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli: l'iniziativa dal titolo "In viaggio verso l'isola di utopia", parte del progetto "Filosofia con i bambini. In biblioteca", proporrà 'conversazioni filosofiche' rivolte a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni di età.

A guidare i partecipanti in questo curioso cammino di riflessioni condivise sarà Luca Mori, ricercatore di Storia della filosofia del Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa: nell'ambito delle iniziative universitarie di "Terza Missione" (progetto di eccellenza 2023-2027), Mori ha progettato diverse attività in contesti extra-universitari per scopi di ricerca, nel dettaglio sul metodo delle conversazioni filosofiche con i bambini. Due delle sue ultime pubblicazioni, fra l'altro, sono state candidate al Premio Letterario Pozzale Luigi Russo: nel 2022 Genitori con filosofia (Erickson) e, in questa edizione 2023, Hannah Arendt. Filosofia e politica dopo Auschwitz (Carocci).

"Mettere in contatto i più giovani con il tema della filosofia, inteso come approccio al pensiero e dunque anche alla realtà, è una sfida che ormai da qualche anno la biblioteca Fucini e la nostra amministrazione hanno raccolto - sottolinea l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Penso al progetto Filofesta, con la preziosa collaborazione del Premio Pozzale, ma penso anche alle presentazioni di volumi avvenute nel corso delle numerose attività promosse dalla nostra biblioteca. Questo nuovo progetto vuole essere un ulteriore passo in avanti nella direzione di avvicinare anche i più piccoli a una materia che talvolta appare complessa e per pochi e che invece rappresenta un esercizio prezioso al pensiero e alla riflessione condivisa".

L’incontro si svolgerà nell’Emeroteca della biblioteca, ospitata al piano terra della struttura con ingresso da via Cavour 36: genitori e accompagnatori potranno aspettare nelle altre sale, in modo che la presenza di adulti non possa frenare o condizionare i piccoli partecipanti nel libero gioco dello scambio di idee. A tutti gli iscritti che lo vorranno sarà, comunque, inviato un report sulle idee emerse durante il laboratorio. L'ingresso all'iniziativa è gratuito ma è necessario effettuare la prenotazione: per iscriversi è possibile inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, chiamare lo 0571 757873 oppure lasciare direttamente i recapiti al banco prestiti della Fucini, comunicando in ogni caso nome, cognome ed età della bambina o del bambino da iscrivere, un numero telefonico e un indirizzo mail dove eventualmente ricevere il report sul laboratorio.

FILOSOFIA CON I BAMBINI - L’esperimento mentale dell’utopia è uno dei più antichi e complessi. Quasi vent’anni di sperimentazioni in giro per l’Italia, però, dimostrano che può diventare molto coinvolgente e stimolante anche per bambine e bambini della scuola primaria. Per immaginare in gruppo un’utopia ci vuole molto tempo. Per iniziare, però, basta il tempo di provarci. Affrontare in gruppo l’esperimento mentale dell’utopia richiede di immaginare le caratteristiche di un paese ideale, fingendo di esserne i “fondatori”. Si tratta – come Socrate e i suoi interlocutori nella Repubblica di Platone – di 'costruire a parole il luogo migliore e più giusto per vivere. Su ogni punto, solitamente, emergono idee diverse, che non sempre sono compatibili: occorre perciò, ogni volta, spiegare bene i motivi delle proprie preferenze e cercare mediazioni accettabili per la maggioranza dei presenti, andando al di là delle prime idee che vengono in mente. Ne risulta un singolare e intenso allenamento del pensiero critico, della capacità di argomentare e ascoltare e della capacità di affrontare e risolvere problemi in gruppo, accorgendosi del fatto che si può imparare a pensare meglio “con la propria testa” grazie alle idee e alle obiezioni degli altri.

Luca Mori, ricercatore di Storia della filosofia all'Univer­sità di Pisa, progetta e conduce da anni, in tutta Italia, laboratori di filosofia con bambini e adolescenti. Tra i suoi progetti, un viaggio di oltre 10.000 km per proporre l’esperimento mentale dell’utopia a bambini tra i 5 e gli 11 anni, in diverse regioni italiane. Il suo volume Giochi filosofici (Edizioni Erickson, per classi della scuola primaria dagli 8 anni in su) ha vinto nel 2019 il Premio Speciale BELMA (Best European Learning Materials Awards) alla Fiera del libro di Francoforte. Collabora fin dalle origini (2015) con il progetto FilosoFare della Fondazione Collegio San Carlo di Modena (che organizza con regolarità laboratori filosofici con i bambini nelle biblioteche e nei centri culturali di Modena e della sua provincia).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa